Минюст просят определить список причин для вступления в брак с 16 лет

Председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила Министру юстиции РФ Константину Чуйченко обращение с просьбой озвучить позицию ведомства о том, нужно ли четко определить список уважительных причин, по которым в брак можно вступать с 16 лет, и закрепить их законодательно.

Депутат отмечает, что в ее комитет обратился мэра города Братск (Иркутская область) Александр Дубровин по этому вопросу. Сейчас Семейный кодекс РФ допускает в исключительных случаях разрешить вступление в брак с 16 лет при наличии уважительных причин. Такое решение принимают органы местного самоуправления по месту жительства будущих супругов, но проблема в том, что сам перечень уважительных причин никем не установлен. И в одном регионе что-то может считаться уважительной причиной для брака, а в другом – нет.

Пока же число браков только снижается. Не считая годичных колебаний, тенденция явная. А среди молодежи до 25 лет число брачующихся упало практически вдвое с 2000 года. Психолог Юлия Аникина cвязывает это с возросшей инфантильностью нынешней молодежи, воспринимающей себя как взрослых детей, которые ищут развлечений, отдыха, построения карьеры, образования и т.п., а о создании семьи думают в последнюю очередь.