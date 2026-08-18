РЖД планируют расширить применение беспилотных поездов

РЖД думают, как запустить беспилотные поезда на новых маршрутах. Сейчас компания прорабатывает, как распространить технологию УА 3 на другие направления, пишет РИА Новости.

Уже с августа 2024 года поезд "Ласточка" ездит с пассажирами по Московскому центральному кольцу - в нем используют элементы автоматизации. При этом машинист остается в кабине: он следит за работой системы и сам открывает и закрывает двери во время посадки и высадки людей.

Дальше РЖД планируют перейти на технологию УА 4 - это более высокий уровень автоматизации. По данным компании НИИАС, ее специалисты уже тестируют такие решения. На этом этапе машинист не будет находиться в кабине - он будет управлять поездом из диспетчерского центра и подключаться к системе только при нештатных ситуациях. Должность при этом станут называть "машинист‑оператор".