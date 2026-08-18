В Екатеринбурге изменят схему движения у пяти трамваев

В Екатеринбурге сразу пять трамваев временно изменят схему движения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, "Екатеринбургская теплосетевая компания" ограничит движение транспорта по переулку Трамвайному в районе дома №4 с 20 по 30 августа. В связи с этим изменится схема движения трамваев №2, 5, 7, 8 и 14.

С 22 по 23 августа в обоих направлениях трамваи направятся:

№2: Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Северное трамвайное депо;

№5: площадь Первой Пятилетки – Машиностроителей – Космонавтов – Северное трамвайное депо;

№7: Семь Ключей – Техническая – Халтурина – Долорес Ибаррури – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – гостиница Исеть;

№8: Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Космонавтов – Северное трамвайное депо;

№14: Керамическая – Окружная – Новосибирская – Ферганская – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Уральская – Блюхера – Шарташ.

Горожан просят заранее планировать пути передвижения.

Ранее стало известно, что до конца текущего года Екатеринбург получит 50 новых трехсекционных трамваев.