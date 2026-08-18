В три раза снизился объем воды, который тюменцы набирают на мобильных пунктах

В три раза снизился объем воды, который жители Тюмени и ряда населенных пунктов Тюменского округа набирают на мобильных пунктах, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что статистика отслеживается каждый день, и, судя по динамике, ситуация с запахом водопроводной воды стабилизируется.

1 августа зафиксировали максимальное потребление на таких пунктах – 235 кубометров. Незадолго до этого на Метелёвской водоочистной станции была внедрена дополнительная система аэрации. Уже тогда специалисты отметили, что качество очищенной воды улучшилось, но должно было пройти определенное время, чтобы она дошла до потребителей. Кроме того, потребовалось прочистить тупиковые участки водопроводной сети. Управляющие компании приступили к промывке внутридомовых сетей.

В итоге 17 августа потребление воды из цистерн снизилось до 75 кубометров.

Акция "Чистая вода" продолжится, пока ситуация окончательно не разрешится.

Ситуация на Туре, которая является питьевым водоемом для Тюмени, стала настоящим бедствием, повлиявшим на качество воды, поставляемой горожанам. Потребовалось проводить экстренные мероприятия по усовершенствованию системы водоподготовки на фильтровальной станции Водоканала.

После полного спада паводка в городе будут проведены масштабные работы по санитарной обработке жилых домов, дворов, улиц и проездов, а также уборке мусора на освобождающихся территориях.