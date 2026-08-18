В Армении фермеры перекрыли дорогу: некуда сбывать персики

Аграрии из сел Хацик и Ханджян в Армении организовали акцию протеста, заблокировав дорогу. Причиной недовольства стали трудности с реализацией выращенного урожая персиков. Фермеры возмущены отсутствием каналов сбыта и крайне низкими закупочными ценами.

Люди подчеркивают, что персики - скоропортящийся товар, который требует немедленной реализации. Глава общины попытался успокоить протестующих, сообщив, что в Министерстве экономики уже ведутся переговоры о переработке, экспорте и закупке фруктов для производства сухофруктов. Однако фермеры остались недовольны предложенными ценами и тем, что власти только обещают, но ничего не делают.

Хотя движение по дороге было временно восстановлено, участники акции пригрозили повторным перекрытием трассы 19 августа, если ситуация не изменится.

Ранее Россия ввела масштабные ограничения на импорт армянской сельхозпродукции, включая овощи, фрукты и молочные изделия. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина урегулировать проблему с экспортом армянских товаров. Путин акцентировал необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Сейчас Армения, будучи членом ЕАЭС, продолжает двигаться в ЕС.