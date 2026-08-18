Жительница Прикамья получила семь лет колонии за мошенничество на 23 миллиона рублей

Пермский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая на протяжении четырёх лет обманывала знакомых, убеждая их оформлять на себя кредиты и отдавать деньги ей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края, женщина признана виновной в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Суд установил, что с июля 2021 года по август 2025 года подсудимая под предлогом развития собственного бизнеса неоднократно просила знакомых оформить кредиты и передать ей заёмные средства. При этом она заведомо не планировала возвращать деньги, вводя потерпевших в заблуждение. Общий ущерб превысил 23 миллиона рублей.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя, смягчающих обстоятельств и личности подсудимой назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей. Отбывание наказания отсрочено до достижения ребёнком осуждённой 14-летнего возраста.

Кроме того, суд обязал женщину выплатить потерпевшим более 14 миллионов рублей в счёт возмещения ущерба. Приговор не вступил в законную силу.