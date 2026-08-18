В Рязанской области задержали мужчину, собиравшего данные о военных объектах

В Рязанской области задержали агента военной разведки Украины, собиравшего сведения об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

Как сообщили в ФСБ, гражданин России до 2022 года имел украинское гражданство.

Установлено, что мужчина в мессенджере Telegram установил контакт с представителем украинской разведки. По его заданию он собирал и передавал противнику информацию.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный отправлен под арест.

Ранее жителю Крыма вменили госизмену в виде передачи данных спецслужбам Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения об объектах Минобороны, расположенных на полуострове.