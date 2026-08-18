Володин сообщил о снижении количества совершенных мигрантами преступлений

Количество совершенных иностранными гражданами преступлений за полгода снизилось на 40%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные МВД.

"Это результат реализации ранее принятых норм, которыми правоохранительным органам были предоставлены дополнительные полномочия для наведения порядка в миграционной сфере", - написал Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что с 2024 года Госдумой принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. К примеру, в июле депутаты сегодня расширили список нарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. Теперь перечень включает 45 статей Административного кодекса вместо прежних 22. В список добавили наказания за дискриминацию людей по национальности, расе или религии, а также за неподчинение пограничникам.

Володин также привел данные ФССП, согласно которым за первое полугодие 2026 года число иностранных граждан, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве увеличилось в 2 раза - с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек.

"Если говорить обо всех правонарушениях, совершенных мигрантами за 6 месяцев 2026 года, то количество принятых решений об административном выдворении из страны составило порядка 100 тысяч, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавил спикер Госдумы.