18 Августа 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба РМК

Река Ница в Ирбите вернулась в свое русло и больше не представляет опасности

Река Ница в Ирбите, уровень воды в которой превысил норму и привел к подтоплению ближайших территорий, наконец вернулась в свое русло. Об этом в своих соцсетях написал глава городского округа Николай Юдин.

"По данным гидропоста УГМС сегодня утром ее уровень зафиксирован на отметке 544 сантиметров (еще -7 см. за сутки). А это значит, что на данный момент Ница вернулась в свое русло", - рассказал Юдин, добавив, что река больше не представляет опасности.

Тем временем, продолжается работа по приему заявлений и выплате материальной помощи пострадавшим от паводка. Единовременную помощь уже получили 653 ирбитчанина, а общая сумма выплат составила почти 9,8 млн рублей.

Первая матпомощь уже перечислена пострадавшим, которые потеряли предметы первой необходимости. Помощь оказана 33 заявителям на общую сумму 3,15 млн. рублей. Прием заявления, работа комиссий, оценивающих ущерб продолжаются.

"На этой неделе планирую обсудить с министром строительства Свердловской области продолжение работы по оказанию помощи ирбитчанам в части проведения капитального ремонта пострадавших от паводка домов. Напомню, говорил уже неоднократно: в администрации Ирбита на сегодняшний день нет специалистов, обладающими компетенциями по оценке ущерба нанесенного конструктиву домов в результате затопления", - написал Юдин.

По его словам, все обращения перенаправляются в министерство строительства региона, откуда и направят специалистов.

Напомним, что под водой оказался ряд населенных пунктов, среди которых села Килачевское, Стриганское, Горки, Чернорицкое, деревни Мостовая и Шарапова, из-за чего на территории округа был введен режим ЧС. Ирбитское и екатеринбургское отделения Волонтерского центра Алексея Вихарева оперативно пришли на помощь, привезя с собой специальные технику и оборудование, повербанки, снаряжение, запасы питьевой воды и продуктов для местных жителей и даже генератор электричества для детского сада. Совместно с администрацией Ирбита, МЧС, ВСКС и активистами РМК они участвуют в ликвидации последствий подтопления: подвозят питьевую воду, помогают с организацией пунктов размещения, оказывают поддержку жителям в сложных условиях.

Теги: Ирбит, Ница, река, русло, паводок


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