18 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

Учебная нагрузка школьников: какие нормы закрепило Минпросвещения

Минпросвещения установило нормы учебной нагрузки для школьников - с рекомендациями ознакомилось РИА Новости. Правила учитывают класс и время года.

Для первоклассников нагрузку меняют по периодам. В сентябре и октябре им ставят не больше трех уроков в день, в ноябре и декабре - четыре. Каждый урок в эти месяцы длится 35 минут, а с января по май - уже 40 минут. Еще раз в неделю можно проводить пять уроков - дополнительное занятие заменяют физкультурой.

В других классах тоже есть лимиты. Ученики 2-4‑х классов ходят не более чем на пять уроков в день; раз в неделю допускается шесть занятий - за счет физкультуры. В 5-6‑х классах максимум - шесть уроков ежедневно. Старшеклассники могут посещать до семи уроков в день.

Сообщалось, что к началу учебного года во всех российских школах должны заработать комиссии для разбора разногласий между участниками образовательного процесса - министр просвещения Сергей Кравцов призвал руководителей школ создать их до 1 сентября.

Теги: школьник, учеба, уроки


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