Италия не обнаружила причастности России ко взрыву на заводе боеприпасов

Версия о причастности России к недавнему взрыву на заводе боеприпасов под Римом не находит нашла подтверждений, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Власти страны рассматривают исключительно версию о внутренних причинах.

Взрыв и пожар произошли на крупном заводе по производству боеприпасов под Римом 13 августа. На нем выпускаются снаряды среднего и крупного калибров. Изначально рассматривался поджог, а в местных СМИ начали сразу начали муссировать тему вероятной причастности России.

Однако здравый смысл все же возобладал. Мэр города Коллеферро, где произошел пожар, Джулио Каламита поддержал министра, отметив, что все это лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что, если бы речь шла о спланированной атаке, последствия были бы гораздо серьезнее.