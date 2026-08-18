18 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

В Прикамье пострадавшим от паводка выплатили более 21 млн рублей

В Пермском крае продолжаются выплаты компенсаций жителям Октябрьского округа и села Кын, пострадавшим от паводка. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края по итогам совещания, которое провел губернатор Дмитрий Махонин.

В Октябрьском округе в результате паводка пострадали 353 домовладения. По данным на 17 августа, жителям уже выплачено более 21 млн рублей. Выплаты единовременной материальной помощи по 15 тыс. рублей на товары первой необходимости завершены - их получили 630 человек на общую сумму 9,5 млн рублей. Кроме того, семьям передали 54 холодильника и 30 газовых плит взамен утраченной бытовой техники. Продолжается прием заявлений на выплаты из муниципального бюджета в связи с утратой урожая и незначительным ущербом домовладениям - по 25 тыс. рублей. Поступило 300 таких заявлений, выплаты получили уже треть из них.

"Помимо выплат важно до начала осенне-зимнего периода решить вопросы с жильем там, где оно было серьёзно повреждено или утрачено. Необходимо завершить восстановление дорог, коммуникаций и электросетей", - подчеркнул губернатор.

В рабочем поселке Октябрьский уже открыто движение по улицам Ленина, Новой, Чкалова и Максима Горького. Завершены работы на участках дорог в Сарсе, Атнягузях, Снежном, Седяше, Усть-Арие, Чаде, Усть-Саварово и Адилеве. Также восстановлены автомобильные мосты в Верх-Тюше и Усть-Саварово и пешеходный мост в Верх-Тюше. Для объезда разрушенного моста в Верх-Ирени открыт временный участок дороги.

Из 11 объектов работы полностью выполнены на десяти. Восстановлены временные мосты через реки Атер и Алмаз, откос дороги с тротуаром на въезде в село Богородск. Завершается восстановление конуса моста через реку Ирень близ села Енапаево. Остается завершить восстановление моста на улице Центральной в деревне Малый Сарс - сейчас его готовность составляет 50%, ведется подготовка к монтажу металлоконструкций. Завершить работы планируется до 23 августа.

Продолжается работа и с гидротехническими сооружениями. В Сарсе восстановлены плотина Верхнего пруда и поврежденная насыпь плотины Нижнего пруда. Краевой Минприроды совместно с администрацией округа подготовил план дальнейших работ: обследование поврежденных ГТС, подготовку проектной документации, а затем их реконструкцию и капремонт.

В селе Кын Лысьвенского округа пострадали 23 домовладения. Единовременную материальную помощь по 15 тыс. рублей уже получили 26 человек. Также предусмотрены компенсации за утраченное движимое имущество, помощь на текущий ремонт четырех домов и выплата собственнику утраченного жилья.

Теги: паводок, урожай, домовладения, компенсации


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