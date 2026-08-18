На Meta* четыре штата подали в суд за дизайн соцсетей, вызывающий привыкание

Корпорация Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) готовится к судебному разбирательству с властями четырех американских штатов. Генеральные прокуроры Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси обвиняют ИT-гиганта в создании алгоритмов, провоцирующих зависимость у молодежи, а также в сокрытии реальных угроз для несовершеннолетних, пишет Fox News. Причем два штата демократических, хотя эту тему больше поднимают республиканцы.

Иск стал результатом расследования, инициированного еще в 2023 году. Истцы настаивают, что компания не только намеренно проектировала так свои соцсети Facebook* и Instagram* (обе запрещены в РФ), но и нарушала законодательство при обработке данных детей. Руководство Meta прекрасно осознавало свои действия, но вводило общественность в заблуждение. В случае проигрыша сумма штрафов может достичь $1,4 трлн, что сопоставимо с рыночной стоимостью всей корпорации.

"Meta создала опасный продукт для юных пользователей, зная о его опасности, а затем лгала детям, семьям и обществу о том, насколько он опасен", - подчеркнул генпрокурор Калифорнии Роб Бонта.

Недавно суд Нью-Мексико обязал Meta выплатить $567 млн и пересмотреть защиту подростков, до этого был штраф на $375 млн. В СМИ периодически появляются статьи и исследования о вреде соцсетей для детей, но пока дальше штрафов и ограничений для детей в ряде штатов дело не идет.