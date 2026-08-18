Три человека пострадали в результате масштабной атаки дронов на Подмосковье

При массированной атаке дронов на Подмосковье пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку. За ночь над регионом уничтожено более 150 украинских БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, беспилотники сбивали в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.

В Раменском округе в результате падения БПЛА на частный дом пострадала 10-летняя девочка. В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, пострадавшей из-за падения обломков дрона. В Коломне пострадал 27-летний мужчина.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе, уточнил Воробьев. в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, в Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома. Все жители были эвакуированы, никто не пострадал.

В Богородском повреждены два частных дома в СНТ "Альбатрос", также загорелся гостевой дом в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Также повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади.

В Котельниках произошло возгорание строительных лесов и изоляционных материалов на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция.

Губернатор добавил, что отражение атаки БПЛА в регионе продолжается. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.