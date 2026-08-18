Неодобрение действий Трампа в США достигло исторического максимума

Рейтинг президента США Дональда Трампа обновил исторический минимум - его работу одобряют только 33% американцев, тогда как 64% - не одобряют. Такие данные приводит Reuters по итогам совместного опроса с Ipsos.

Причиной дальнейшего спада называется война с Ираном, которую не поддерживают около 70% американцев, не понимающих, что там делают США, но ощущающих экономические последствия очередной военной авантюры. При этом 80% готовятся к затяжному военному конфликту.

Политический ландшафт также меняется: впервые за десять лет избиратели стали больше доверять демократам в вопросах экономики и борьбы с инфляцией. Даже в традиционно "республиканской" теме иммиграции разрыв между партиями стал минимальным. Как пишет Axios, Трамп оказался заложником собственной повестки, зациклившись на пошлинах и исторических вопросах вместо решения насущных проблем граждан. В Конгрессе республиканцы всерьез опасаются, что такая стратегия приведет к поражению на выборах, однако повлиять на своего лидера не могут.

Американист Малек Дудаков отмечает, что все прогнозы показывают значительное преимущество демократов на ноябрьских выборах. Они имеют вероятность 86% взять под свой контроль Палату представителей и 56% - получить большинство в Сенате. Если это произойдет, Трамп станет "хромой уткой" и будет существенно ограничен в своих действиях.