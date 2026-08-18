Президент Финляндии призвал Европу не закрываться от России

Европе следует иметь и развивать собственные каналы связи с Россией, невзирая на политику США, если она противоречит европейским интересам. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

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Он считает, что приграничные страны, включая Финляндию, должны стать инициаторами поддержания контактов с Москвой, потому что географию не изменить. На данный момент Хельсинки уже поддерживает рабочие связи с Россией на уровне дипмиссий и пограничных ведомств, отметил Стубб.

Он также также прокомментировал взаимодействие с Вашингтоном и подчеркнул, что Финляндия готова открыто обсуждать разногласия с США, так как придерживается независимого курса, основанного на международных нормах. Но текущая администрация США отходит от этих принципов, что дает Европе повод для самостоятельных действий.

Ранее в СМИ обсуждалась возможность участия Стубба в переговорах по урегулированию украинского кризиса, однако сам президент Финляндии заявлял, что не планирует брать на себя функции переговорщика. При этом он уверен, что контакты с Россией необходимо поддерживать, в том числе в двустороннем формате. Сам он будто бы любит русских, но ему не нравится позиция руководства России.