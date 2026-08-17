Опасная находка: в детских пельменях обнаружена сальмонелла

Роспотребнадзор нашел сальмонеллу в пельменях "Детские" от "Сибирской коллекции" - их выпускает Щелковский мясокомбинат. Данные об этом внесли в ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ.

Пробы взяли в компании ООО "Верона капитал": она организует питание в московских школах. Проверку провели внепланово - после сообщений об угрозе здоровью людей.

Пока нет информации о санкциях для Щелковского мясоперерабатывающего комбината - такие сведения не публикуют.

Сообщалось, что в Корсакове (Сахалинская область) в детсаду № 8 произошло массовое отравление - пострадали свыше 30 человек, включая детей и сотрудников: симптомы, в том числе рвота, появились у ребят после дневного сна; руководство сада оперативно оповестило родителей, детей передали семьям, которые самостоятельно обратились за медпомощью.