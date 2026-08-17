Банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за навязчивые звонки свердловчанке

В Свердловской области банк оштрафовали на 200 тыс. рублей за навязчивые звонки местной жительнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Женщина обратилась в ведомство с жалобой на банк, от которого ей на сотовый телефон поступило свыше 30 звонков по вопросу возврата просроченной задолженности по кредиту. Специалисты отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП провели проверку, в ходе которой установили, что сотрудники банка превысили допустимое количество звонков со своей клиентке. Выяснилось, что гражданке поступало более одного звонка в сутки, свыше двух раз в неделю и больше восьми раз в месяц, что уже является нарушением.

В результате проведенной проверки банк привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тыс. рублей. Штраф со стороны банка оплачен в полном объеме.