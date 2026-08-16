На Украине каждая женщина должна родить по 8 детей, чтобы восстановить численность населения

На Украине каждая женщина должна родить по восемь детей, чтобы численность населения восстановилась до уровня 2022 г.

Таково мнение директора перинатального центра Киева, доктора медицинских наук Дмитрия Говсеева. По его мнению, восстановлению численности населения на Украине поможет возвращение большинства выехавших за границу жителей.

При этом Говсеев сомневается в том, что вернутся все, кто выехал. По его словам, говорить о воспроизведении населения можно будет только в случае возвращения той части украинцев, которые в дальнейшем будут рожать детей и станут "демографическим толчком" для страны.

По словам Говсеева, рождаемость на Украине за последние годы заметно снизилась. По его данным, максимальное количество родов в киевских роддомах достигало 33 тыс. в год в 2000-10 гг., в то время как в 2025-26 годах этот показатель снизился до 20 тыс. родов в год, пишет РИА Новости.