Иркутские поставщики продуктов призвали обеспечить их присутствие в федеральной торговой сети, активно занимающей рынок

Иркутские поставщики призвали обеспечить их присутствие в магазинах федеральной торговой сети, которая активно вытесняет в регионе местные торговые сети. О сложной ситуации рассказала руководитель ангарского рыбоперерабатывающего предприятия ИП Шарпинская (один из крупнейших производителей на территории Иркутской области), экс-депутат думы Ангарска Ольга Шарпинская на встрече с председателем Экономического совета ЛДПР Константином Бабкиным, который находится с визитом в Иркутской области.

"2026 год стал для всей пищевой промышленности Иркутской области годом выживания. К нам очень интенсивно заходит одна федеральная торговая сеть – скупила 85% торговых площадей и в данный момент фактически не работает со многими местными поставщиками. Это очень бьет по производителям Иркутской области. Многие предприятия говорят о том, что им придется закрываться", – заявила Ольга Шарпинская.

По ее словам, проблема озвучивалась на уровне губернатора Иркутской области, но ситуация пока не изменилась. Она считает, что нужен федеральный закон, который бы установил, что местные производители должны быть представлены в ритейле в объеме не менее 30% по каждой группе товаров.

"Если так будет, то любой регион будет жить, работать и развиваться. За каждым работником стоят семьи, дать сейчас местным предприятиям уйти в никуда никак нельзя", – подчеркнула она.

Константин Бабкин отметил, что местные производители должны быть обязательно представлены в магазинах торговых сетей в регионе, и заявил о готовности Экономического совета ЛДПР разработать такой законопроект – федерального или регионального уровня.