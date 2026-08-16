В Турции искусственный интеллект создал сериал
В Турции вышел сериал, полностью сгенерированный искусственный интеллектом (ИИ).
Турецкая телевизионная компания Ay Yapim выпустила историческую драму "Стены крепости" (Surlar), полностью сгенерированную искусственным интеллектом. Премьера состоялась 12 августа.
Сериал состоит из двух 15-минутных эпизодов и рассказывает загадочную историю иранской крепости Аламут, которая стала широко известна благодаря популярной видеоигре Ubisoft Assassin's Creed Mirage, пишут "Ведомости".