В Венгрии 12 человек погибли в аварии с пассажирским автобусом

В Венгрии произошла серьёзная авария.Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в кювете.

Это случилось примерно в час ночи на автомагистрали М3 в районе Мезекереша, что о в 140 км от Будапешта. Автобус с польскими регистрационными номерами ехал на восток.

В результате аварии погибли 12 человек. Ещё не менее 10 ранены. По предварительной версии полиции, водитель мог уснуть за рулем, его задержали, приводит РБК данные Associated Press.