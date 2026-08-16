В Пермском крае рейсовый автобус улетел в кювет и опрокинулся, есть пострадавшие

В Пермском крае произошла авария. Опрокинулся автобус с пассажирами.

Это произошло сегодня в Березниках. Автобус выехал было в Усолье, когда водитель превысил скорость. Он не справился с управлением. Автобус опрокинулся.

Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. После оказания помощи их отпустили лечиться амбулаторно. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пермское краевое управление СКР.