Армия России ударила по различным предприятиям Киева, Кременчуга и Кривого Рога

Армия России ударила по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

Удары нанесены по различным предприятиям. Речь идёт о промышленных предприятиях ООО "Файер поинт", выпускающим комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», и "Киев-111", производящем компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

В Кременчуге поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ. Уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа.

В Днепропетровской области, в городе Кривом Роге, поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Кроме того, сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражён сухогруз с военным имуществом для ВСУ, сообщает Минобороны России.