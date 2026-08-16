В Госдуме напомнили законную стоимость подарка учителю к 1 сентября

В Госдуме напомнили родителям учеников, какой может быть стоимость подарка учителю.

"Каждый год перед 1 сентября родители ломают голову: что подарить учителю? И главное, сколько можно потратить, чтобы не нарушить закон? Отвечаю: 3 тыс. руб.", - сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Об этом говорит статья 575 Гражданского кодекса.

"Если подарок дороже, то он уже не "обычный", а рискованный. И за него могут спросить и с дарителя, и с педагога. Поэтому я советую: лучше искренняя благодарность, чем дорогой презент, который поставит учителя в неловкое положение", - полагает политик.

Учебный год начнётся совсем скоро. До 1 сентября осталось чуть больше двух недель.