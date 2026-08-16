Глава Южной Кореи предложил КНДР мир

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил двум Кореям начать переговоры о прекращении затянувшейся войны.

Также лидер предложил обсудить практические пути прекращения развития ядерной программы Пхеньяна. Лидер Южной Кореи пообещал добиваться установления мирного режима на Корейском полуострове.

Ли выступил с таким предложением в своей речи на церемонии, посвященной 81-му дню освобождения, который посвящен освобождению Кореи от колониального господства Японии в 1910-45 гг., сообщает "Рёнхап".