В Ростовской области с трёх до пяти выросло количество жертв атаки ВСУ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что количество жертв ночной атаки ВСУ возросло с трёх до пяти. Тела нашли спасатели.

"Осмотрел места падения обломков БПЛА в Каменске-Шахтинском. Здесь сегодня пострадало больше всего домов мирных жителей, а также административные здания. Сейчас по области во всех районах, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Ночью во время воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трёх городах и девяти районах региона: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском.

В Каменске повреждения получила кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар на территории. Огонь потушен.

Возле хутора Волченский загорелась стерня, пожар потушен на площади 1,3 тыс. "квадратов". В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.