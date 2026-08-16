Московский регион атакован 600 БПЛА ВСУ, полыхает склад Wildberries

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке бесплиотников ВСУ на город.

За время с вечера 15 августа до 6.30 16 августа в сторону Московского региона летели 600 БПЛА. 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы, написал Собянин в своём telegram-канале.

Губернатор Москосской области Андрей Воробьёв сообщил в своём telegram-канале о том, что ночью регион одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. За ночь сбиты в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

В Подольске медицинская помощь понадобилась трём людям. Один человек получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", ещё двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в посёлке Железнодорожный. В этом же городе из-за попадания БПЛА произошло возгорание склада Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие, никто из них не пострадал.

В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.

Разрушения есть в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Жительница посёлка Железнодорожный ранена в плечо. Их жизни ничего не угрожает. В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступино в результате падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня.

В объединённой пресс-службе компании Wildberries & Russ сообщили, что из-за атаки на логистическом объекте компании в Подольске возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте прошла заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.