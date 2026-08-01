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Общество За рубежом
Фото: Reuters / Fabian Bimmer

Количество жертв попытки мигрантов прорваться в Сеуту достигло 67

Выросло количество погибших при попытке прорваться в Сеуту мигрантов из Марокко.

Теперь их 67. В стране начали устанавливать дополнительные защитные сооружения, приводит "Ъ" данные AP.

Напомним, испанское правительство ввело подразделения сухопутных войск в город Сеута на севере Африки. Военные помогают Гражданской гвардии сдерживать тысячи марокканских мигрантов, которые штурмуют границу по суше и вплавь.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал происходящее катастрофой и потребовал объявить чрезвычайное положение, так как центры для беженцев переполнены. Соседние страны бьют тревогу: премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что готова принять жесткие меры и даже приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией для защиты своих рубежей. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала всю Европу поддержать предложение властей Италии.

Теги: Сеута, Испания, Марокко


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