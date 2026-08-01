В Екатеринбурге по делу о стрельбе в 11-летнего мальчика арестован охранник

В Екатеринбурге по делу о стрельбе 11-летнего мальчика арестован охранник Александр Курс. Так решил Орджоникидзевский районный суд.

По версии следствия, всё случилось вечером 28 июля возле дома №4 по Машиностроителей (здание бывшей гостиницы "Мадрид"). Курс, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырёх раз выстрелил в подростка. Предположительно, огонь он вёл из пневматического пистолета.

Ребёнок получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Курс арестован до 29 сентября включительно, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.