В Грузии НПЗ в Кулеви переходит с российской нефти на казахстанскую и ливийскую

В Грузии Кулевский нефтеперерабатывающий завод отказался от переработки нефти из России. Он начал закупать казахстанскую и ливийскую нефть.

Об этом говорится в заявлении компании Black Sea Petroleum, управляющей терминалом. 1 июля BSP объявила, что в августе-сентябре начнёт переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения.

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви начал переработку сырой нефти казахстанского происхождения в начале июля. Переработка оставшегося объёма продолжится в августе.

В соответствии с соглашением о поставках сырой нефти, подписанным 3 июля с международной торговой компанией, ожидается, что груз сырой нефти ливийского происхождения прибудет в Кулеви 20-30 августа. Соглашение рассчитано до конца 2027 г. и может быть продлено.