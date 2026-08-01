Армия России ударила по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области

Сегодня ночью армия России нанесла мощный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

В Киеве ударили по различным предприятиям. Агрегатно-детальному предприятию радиоэлектронной промышленности (ГП "Радиоизмеритель"), сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие "Киевский завод "Буревестник"), промышленным предприятиям Киев-111 (ООО "Файер Пойнт"), Киев-25 ("ПВ ГРУПП Украина"), месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21.

В Киевской области поражён логистический центр Вишневое, осуществляющий приём, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов. 31 июля на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины, сообщает Минобороны России.