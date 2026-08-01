В Тюмени до 45 выросло количество точек, где можно набрать чистую воду

В Тюмени до 45 выросло количество точек, где можно набрать чистую воду.

"Приняли во внимание, что нужны водовозы большей ёмкости. Техника прибыла в Тюмень и Тюменский округ из разных частей юга региона", - написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Цистерны прошли санитарную обработку. Часть грузовиков предварительно переоборудована. Для того, чтобы процесс набора воды шёл быстрее и удобнее, на некоторых цистернах установили так называемые краны-"гребёнки".

В течение суток такие устройства появятся на большинстве водовозов. График мобильных точек корректируется с учётом мнения жителей. Отъезд машин предусмотрен только на дозаправку.

"Вместе с социальными учреждениями и колонками 1 августа будут работать больше 100 точек набора воды", - уточнил глава региона.

После начала паводка местные жители начали жаловаться на запах от реки Тура, а также на запах воды в квартирах. Тюменцы сообщают, что за чистой водой приходится отстоять километровую очередь у водовозки. По информации властей региона, "Тюмень Водоканал" столкнулся с крайне низким качеством исходной воды из реки Туры.

Причиной стали сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Специалисты Метелёвской водоочистной станции предпринимают все необходимые меры, чтобы избавить воду от неприятного запаха и привкуса. Из-за сложившейся ситуации пришлось организовать подвоз воды. За первый день работы мобильные пункты раздачи доставили тюменцам 100 тыс. л питьевой воды