В Тюмени до 45 выросло количество точек, где можно набрать чистую воду.

01 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени до 45 выросло количество точек, где можно набрать чистую воду

В Тюмени до 45 выросло количество точек, где можно набрать чистую воду.

"Приняли во внимание, что нужны водовозы большей ёмкости. Техника прибыла в Тюмень и Тюменский округ из разных частей юга региона", - написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Цистерны прошли санитарную обработку. Часть грузовиков предварительно переоборудована. Для того, чтобы процесс набора воды шёл быстрее и удобнее, на некоторых цистернах установили так называемые краны-"гребёнки".

В течение суток такие устройства появятся на большинстве водовозов. График мобильных точек корректируется с учётом мнения жителей. Отъезд машин предусмотрен только на дозаправку.

"Вместе с социальными учреждениями и колонками 1 августа будут работать больше 100 точек набора воды", - уточнил глава региона.

После начала паводка местные жители начали жаловаться на запах от реки Тура, а также на запах воды в квартирах. Тюменцы сообщают, что за чистой водой приходится отстоять километровую очередь у водовозки. По информации властей региона, "Тюмень Водоканал" столкнулся с крайне низким качеством исходной воды из реки Туры.

Причиной стали сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Специалисты Метелёвской водоочистной станции предпринимают все необходимые меры, чтобы избавить воду от неприятного запаха и привкуса. Из-за сложившейся ситуации пришлось организовать подвоз воды. За первый день работы мобильные пункты раздачи доставили тюменцам 100 тыс. л питьевой воды

Теги: Александр Моор, чистая вода


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.07.2026 14:25 Мск За первый день работы мобильные пункты раздали тюменцам 100 000 литров воды
Ранее 31.07.2026 14:10 Мск В Тюмени уменьшился уровень воды в озере Оброчное
Ранее 31.07.2026 10:08 Мск Рост уровня воды в реке Тура в Тюмени продолжает замедляться
Ранее 30.07.2026 21:07 Мск Моор предупредил о пике летнего паводка на Туре в эти выходные
Ранее 30.07.2026 08:55 Мск Тюменцев начнут поить чистой водой из колонок и водовозов
Ранее 22.07.2026 09:47 Мск Тюменцы жалуются на запах от Туры и на воду из-под кранов. Водоканал заявляет, что всё соответствует стандартам

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети