Новак заявил о необходимости обратить внимание на проблемы с топливом в регионах северного завоза

Властям необходимо уделить особое внимание проблемам с обеспечением топливом регионов северного завоза. Эту тему подняли на последнем совещании у вице-премьера РФ Александра Новака.

Главы регионов, где осуществляется северный завоз, доложили о текущей ситуации, включая вопросы логистики, графиков поставок, наличия и объемов запасов нефтепродуктов и распределения их между отдаленными населенными пунктами. Новак поручил губернаторам усилить контроль и уделить особое внимание ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка.

"Отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения - приниматься в кратчайшие сроки", - заявил Новак.