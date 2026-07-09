В Челябинской области стал банкротом "Завод тяжёлых машин"

На Южном Урале признан банкротом ООО "Завод тяжёлых машин". Так решил суд.

Ранее с заявлением обратилось ООО "ТеплоГазСтройПлюс". Его признали обоснованным. Введено наблюдение (до 22 октября 2026 г.). Временным управляющим утвержден член Ассоциации СРО АУ "Южный Урал" Константин Сергеев.

Требование "ТеплоГазСтройПлюса" в 96,5 млн руб. включено в третью очередь реестра. Судебное заседание по результатам наблюдения назначено на 10.00 22 октября, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.