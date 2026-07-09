Главное из заявлений Дмитрия Пескова: Трамп, небо Украины и позиция США

Дмитрий Песков обратил внимание на слова Дональда Трампа о возможном закрытии украинского неба силами США. Он отметил, что это абсолютно новая тема, которую раньше никто не поднимал, и такие заявления еще только предстоит детально осмыслить.

Представитель Кремля указал на двойственную позицию Белого дома. С одной стороны, США продолжают активно снабжать Киев вооружением. Песков подчеркнул, что Россия прекрасно знает об этих поставках и смотрит на ситуацию без "розовых очков". С другой стороны, Москва считает искренним желание Вашингтона способствовать мирному процессу и приветствует такие намерения.

В Кремле надеются, что американская сторона возобновит активные усилия по Украине сразу после того, как решит вопросы вокруг Ирана. Песков констатировал, что сейчас ситуация в иранском регионе значительно осложнилась. Также пресс-секретарь сообщил о текущем графике главы государства: сегодня Владимир Путин примет в Кремле руководителя Торгово-промышленной палаты РФ для обсуждения внутренних вопросов.

Во время недавней встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил о готовности США выдать Украине лицензию на самостоятельное производство ракет для систем ПВО Patriot. Американский лидер отметил, что США могут быстро обучить украинских специалистов выпуску этих боеприпасов, что снимет вопрос о нехватке поставок со стороны Вашингтона.