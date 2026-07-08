Страны НАТО обязались выделить €70 млрд Киеву в 2026 году

НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 млрд евро в 2026 году и как минимум на таком же уровне в 2027 году.

При этом в итоговой декларации саммита в Анкаре не упоминается возможность принятия Украины в альянс, передает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию Financial Times призвал страны альянса и дальше помогать Украине. Он считает, что западные союзники должны сделать Киев как можно сильнее до того, как начнутся возможные переговоры с Россией.