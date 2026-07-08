Взломаны Telegram-каналы, входящие в сетку Ксении Собчак

Мошенники взломали сетку Telegram-каналов Ксении Собчак. Сообщение об этом появилось в канале "Осторожно, новости".

"Важное сообщение для читателей ресурсов Ostorozhno Media: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга — каналы "Кровавая барыня" и "Собчак". Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения", - говорится в сообщении.

Также пользователей просят не переходить ни по каким ссылкам, которые могут появиться на ресурсах, а также не верить фейковым сообщениям в каналах.

Совокупная аудитория каналов "Кровавая барыня", "Собчак" и "Осторожно, новости" составляет почти 2,8 млн подписчиков.

В одном из каналов, вероятно, после взлома были опубликованы фрагменты личной переписки Ксении Собчак. Сейчас эти файлы удалены.