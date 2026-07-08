В Челябинской области началось расследование обстоятельств подтопления дома

В Златоусте следователи начали расследование подтопления многоквартирного дома по улице Полетаева.

В соцсетях следователям попалась на глаза информация, что из-за долгого отсутствия ремонта кровли систематически топит помещения общего пользования, электрощитовые и квартиры. В одной из пострадавших квартир проживает 71-летняя инвалид.

В её квартире из-за подтоплений долго нет электричества, намокают стены. Это угрожает жизни и здоровью пенсионерки и иных жильцов. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сообщает челябинское областное управление СКР.