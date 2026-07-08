Главреда "Коммерсанта" оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой СМИ

Главного редактора "Коммерсанта" Михаила Лукина суд в Москве оштрафовал на 50 тыс. руб. по статье о злоупотреблении свободой СМИ. Юрлицу издательского дома вменяют распространение недостоверной общественно значимой информации.

Публикация, вызвавшая недовольство, вышла 7 мая. В ней сообщалось, что Роскомнадзор может начать блокировать иностранные видеоигры. Якобы, РКН начал предъявлять претензии к крупным иностранным игровым студиям и может ограничить доступ к продуктам, если те не будут соблюдать правила о локализации персональных данных игроков в РФ. В ведомстве информацию опровергали, на что обратил внимание суд.