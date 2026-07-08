08 Июля 2026
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Молодоженам в России хотят дарить по 25 тысяч рублей на карту "АИСТ"

Депутаты партии «Справедливая Россия» предложили ввести в стране федеральную бонусную карту "АИСТ" для тех, кто только что вступил в брак. Лидер фракции Сергей Миронов направил соответствующее обращение министру экономического развития Максиму Решетникову. Авторы идеи хотят, чтобы после регистрации в загсе каждая молодая семья получала на эту карту 25 тысяч рублей. Как сообщает "Лента.ру", супруги смогут потратить эти деньги на самые важные покупки для дома в первые месяцы совместной жизни.

Сергей Миронов объяснил, что плохая демографическая ситуация заставляет политиков искать срочные решения. За первый квартал 2025 года в России родилось на 11,5 процента меньше детей, чем за тот же период прошлого года. Депутат предупредил, что если рождаемость продолжит падать такими темпами, страна столкнется с историческим минимумом. Он считает, что новая карта станет реальным делом, а не просто словами о важности семьи.

По словам политика, современные молодые люди боятся не ответственности, а высоких цен в магазинах. Инфляция бьет по карману, поэтому каждая покупка становится проблемой для бюджета. Миронов подчеркнул, что в таких условиях трудно ждать роста рождаемости. Карта "АИСТ" должна дать людям простой и понятный сигнал: государство поддерживает тех, кто начинает строить семью. Депутат уверен, что эти деньги помогут паре закрыть первые бытовые нужды и почувствовать помощь со стороны властей.

Ранее сообщалось, что Минюст России переводит регистрацию актов гражданского состояния в цифровой формат, отказываясь от обязательных бумажных бланков. Теперь юридическую силу будет иметь не гербовое свидетельство, а уникальная запись в едином электронном реестре. 

Теги: свадьба, пара, карта


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