08 Июля 2026
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума вводит жесткий денежный контроль для мигрантов

Депутаты приняли закон, который связывает право на работу в России с уровнем заработка. Теперь мигрант обязан получать доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Если денег окажется недостаточно, власти не продлят патент, и иностранцу придется уехать из страны вместе с детьми в течение 15 дней. Налоговая служба будет автоматически передавать данные о зарплатах в МВД, а сами работники - ежегодно отчитываться о доходах, пишет ТАСС.

Новые правила расширяют список причин для аннулирования вида на жительство. Документы отберут, если иностранец работает меньше нормы или не обеспечивает семью. Также закон вводит налог за пребывание детей: родители должны вносить авансовый платеж по НДФЛ за каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов обязаны либо сами получить патент за 30 дней, либо покинуть Россию.

Для высококвалифицированных специалистов установили новые пороги зарплат. Ученые, врачи и айтишники из инновационных центров должны получать от 358,5 тысячи рублей, а остальные профи - не менее 717 тысяч. Эти суммы компании обязаны ежегодно индексировать. Основная часть закона заработает с января 2027 года, но автоматический обмен данными между ведомствами начнется уже осенью 2026 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты расширили список нарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. Теперь перечень включает 45 статей Административного кодекса вместо прежних 22. В список добавили наказания за дискриминацию людей по национальности, расе или религии, а также за неподчинение пограничникам.

Теги: контроль, мигранты, деньги


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