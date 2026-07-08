08 Июля 2026
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Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко ознакомился с деятельностью школы «Добро и Небо»

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и его заместитель Николай Петропавловский сегодня посетили школу операторов беспилотных летательных аппаратов «Добро и Небо» с целью ознакомления с ее деятельностью.

Руководитель благотворительного фонда «Добро и Дело» Анна Потынга рассказала, что школа открылась благодаря поддержке гранта Губернатора осенью 2025 года. Задача школы - подготовка нового поколения специалистов в области беспилотных технологий. Учебная программа ориентирована на предоставление ученикам краснодарских школ фундаментальных знаний и практических навыков по новой и востребованной профессии «оператор БПЛА». На сегодняшний день порядка 200 юных краснодарцев уже прошли обучение и совершили свой первый самостоятельный полет на дроне.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко отметил важность подготовки специалистов в этой области, которые становятся все более востребованными в различных сферах народного хозяйства России и экономики Кубани.

«Мы стремимся поддерживать инновационные проекты и образовательные инициативы, которые способствуют развитию нашего региона. Ваша школа играет важную роль в формировании соответствующих навыков у наших учащихся», – подчеркнул председатель ЗСК.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Парламентарии также ознакомились с учебно-тренировочным процессом, посетили лабораторию и учебный класс, полигон, где учащиеся осваивают навыки управления беспилотниками и изучают современные технологии, обсудили текущее развитие, перспективы и пути масштабного внедрения беспилотных технологий.

Зампредседателя ЗСК отметил, что их развитие открывает широкие возможности для экономического роста региона и создания новых рабочих мест.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В завершение визита Юрий Бурлачко выразил уверенность в том, что сотрудничество со школой «Добро и Небо» будет плодотворным и принесет пользу не только учебному заведению, но и всему региону.

«Говорят, в недалеком будущем ряд профессий станет не актуальным. Посетив школу, осмотрев ее базу, можно с уверенностью сказать, что именно здесь формируется перечень специальностей, которые будут востребованы в скором времени в разных областях народного хозяйства. Вы смогли двинуть очень важные и значимые процессы, которые сегодня являются крайне актуальными в жизни», – отметил председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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