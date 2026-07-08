Экс-главе ПФР Нижневартовска дали 10 лет "строгача" за покушение на убийство мэра

Одинцовский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о покушении на убийство главы администрации Нижневартовска, совершенном в 1998 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Московской области.

Фигурантами дела стали Юрий Гончарук и Марат Кадыров. Следствием и судом установлено, что Гончарук, проигравший выборы главы администрации города действующему мэру Юрию Тимошкову, решил организовать его убийство. Мотивом послужил также конфликт интересов: Тимошков принимал меры по взысканию налоговой задолженности с предприятия, интересы которого представлял Гончарук, и препятствовал выводу его активов.

Для реализации задуманного Гончарук обратился к Кадырову, обладавшему связями в криминальной среде, с предложением найти киллеров за вознаграждение в $100 тыс. Кадыров привлек исполнителей из числа сотрудников спецподразделений правоохранительных и других силовых структур.

В составе организованной группы они совершили два покушения на жизнь Юрия Тимошкова — в апреле и сентябре 1998 года. В ходе первого нападения Тимошкову проломили голову в подъезде собственного дома, во время второго — взорвали его служебную машину. Однако мэру удалось выжить.

Кроме того, суд установил причастность Кадырова к другим заказным преступлениям: в 2000 году — к убийству, а в 2001 году — к покушению на убийство.

Суд признал обоих подсудимых виновными и назначил наказание: Гончаруку 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7,5 млн рублей, Кадырову - 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.