Госдума ввела официальный статус стажера для выпускников

Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс понятие "стажировка". Теперь выпускники вузов и колледжей смогут заключать официальный срочный договор для получения первого опыта под руководством наставника. Оформить такие отношения нужно в течение года после получения диплома, но этот срок продлят, если человек был в декрете или служил в армии. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года, пишет РИА Новости.

Стажировка продлится не более шести месяцев, а в названии должности обязательно укажут статус сотрудника. Компания обязана закрепить за новичком куратора и заранее прописать его задачи и критерии оценки работы. Если после стажировки работодатель примет человека в штат на постоянной основе, он не сможет назначить ему испытательный срок. Новые нормы не затронут только госслужащих и сферы, связанные с охраной труда.

Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что закон выводит стажировки из "серой зоны". Раньше статус молодого специалиста на предприятии часто оставался неопределенным. Теперь стажировка становится полноценной трудовой деятельностью, которая гарантирует официальную оплату, начисление стажа и социальный пакет, включая больничные листы. Это поможет выпускникам быстрее и безопаснее начать профессиональную карьеру.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к лету 2025 года официально приравнять стажировки к полноценной работе, обязав компании заключать с молодежью трудовые договоры и платить им зарплату. Сейчас в законах существует правовой пробел: стажеры юридически не защищены и часто работают бесплатно, пока не произойдет несчастный случай.