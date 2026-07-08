В Москве арестовали 80-летнего "генсека ЦК КПСС"

В Москве арестовали лидера движения "Граждане СССР"* 80-летнего Владимира Корякина. Мужчина стал фигурантом дела об экстремизме, также в СИЗО отправили соратника Корякина – 79-летнего пенсионера Николая Шипилова.

Корякин заявляет, что в 2019 году уничтожил Россию, о чем направил уведомление в ООН. Также он называет себя "председателем Совета Министров СССР" и "генеральным секретарем ЦК КПСС".

Движение "граждане СССР"* не признает развала Советского Союза, по этой же причине отрицает существование Российской Федерации и всех институтов власти в ней. В 2022 году движение было признано экстремистской организацией

*российский суд признал движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ