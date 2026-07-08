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Фото: Накануне.RU

В школу официально вернется НВП

Школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) разделят на два курса: "Начальная военная подготовка" (НВП) и "Безопасность жизнедеятельности". Такой проект приказа разработало Минпросвещения РФ.

Недавно было решено увеличить долю НВП в рамках предмета с 20% до 50%. Это произойдет с нового учебного года.

Согласно же проекту нового приказа, ОБЗР будет в 5-7‑х классов по 1 уроку в неделю, в 8-9-х - по 2 урока. В программу планируется включить огневую подготовку, правила безопасного обращения с оружием, тактическую медицину и правила оказания первой помощи в полевых условиях, изучение БПЛА и методы противодействия дронам, военную топографию и ориентирование и др. Изменения предполагаются уже с 1 сентября этого года для 8 и 10 классов.

Весной сенаторы и депутаты призвали вернуть в школы НВП. Актуальность этого объяснялась введением НВП в школьные программы соседних стран, в том числе на Украине. Эксперты подчеркнули, что неготовность молодежи к защите Родины стала очевидной и возрождение НВП является безальтернативным решением, которое все равно придется принимать.

При этом встает вопрос материально-технического обеспечения и нехватки кадров - кто будет вести эти уроки. Также очень странным выглядит НВП с 5 класса. В то же время из проекта приказа неясно, с какого класса дети будут проходить именно НВП.

Теги: школа, НВП, начальная военная подготовка


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