На ВИЗе в Екатеринбурге построят новый кампус УГМУ

В Екатеринбурге построят новый кампус Уральского государственного медицинского университета, который объединит всех будущих медиков вуза в одном месте. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Проект предполагается реализовать на ВИЗе. Сегодня ребята-медики учатся в множестве разных корпусов, разбросанных по всему городу. Мы видим, что нужно собрать все в одном месте. Предварительно заявленные параметры — порядка 76 тыс. кв.м. Место, на мой взгляд, очень удобное: хорошая транспортная доступность, близкое расположение к центру, недалеко находятся клинические базы, чтобы ребята могли не только учиться, но и проходить практику", — отметил Денис Паслер.

По его словам, проект реализуют при поддержке областного, федерального бюджетов и частного бизнеса. Предварительная стоимость составляет 14 млрд рублей. Проектирование начнется в этом году, а реализация запланирована на 2028-2030 годы. Проект поддержал и председатель правительства Михаил Мишустин, инвестор тоже уже найден.

Губернатор также подчеркнул, что в регионе ведется активная работа по развитию Свердловского областного медицинского колледжа, где обучается около 15 тыс. студентов. В этом году колледж впервые вошел в федеральный проект "Профессионалитет", что позволит направить дополнительные средства на модернизацию его материальной базы.