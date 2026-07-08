Россия расширяет производство стратегических лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении перечня стратегически важных лекарств на 149 наименований. Это решение поможет системе здравоохранения стабильно получать необходимые медикаменты. Теперь российские заводы должны обеспечить полный цикл выпуска таких средств внутри страны, чтобы гарантировать их наличие в больницах и аптеках, пишет ТАСС.

В обновленный список вошли жизненно необходимые препараты, включая альбумин, антитоксины от столбняка и дифтерии, иммуноглобулины, налоксон и фенобарбитал. Также перечень пополнили популярные средства: ацикловир, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин. Государство планирует активно поддерживать производителей этих лекарств и предоставлять им приоритет при проведении тендеров для нужд медицины.

Кабинет министров расширил перечень с учетом предложений самих фармацевтических компаний. В итоговый реестр попали медикаменты для борьбы с опасными инфекциями и социально значимыми заболеваниями. Новые меры позволят медикам лечить пациентов отечественными препаратами, не опасаясь перебоев с поставками из-за рубежа.

Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, который позволяет властям приостанавливать работу фармацевтических заводов на 120 дней за грубые нарушения при производстве лекарств. Новые правила обязывают инспекторов выходить на проверку в течение трех суток после жалобы, а также дают им право сразу уничтожать некачественные препараты со складов.