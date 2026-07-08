В Кремле заявили, что размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону

В Кремле заявили, что размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону.

"Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Ранее сейм Литвы приступил к рассмотрению законопроекта об исключении из конституции запрета на размещение ядерного оружия в стране. Песков напомнил, что аналогичное решение принято в Финляндии. По его словам, Прибалтика в этом вопросе будет гнаться за финнами.

Напомним, о желании разместить ядерное оружие на своей территории заговорили также в Эстонии и Польше. Все страны оправдывают это "российской угрозой".